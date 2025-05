ThyssenKrupp decepciona em lucro no 2º trimestre fiscal e cita ambiente desafiador

O conglomerado industrial alemão ThyssenKrupp informou que o lucro ajustado antes de juros e impostos referente ao segundo trimestre fiscal, encerrado em março de 2025, chegou a 19 milhões de euros, uma queda de 90% no confronto com o mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (15). O valor ficou abaixo da estimativa dos analistas, de 146 milhões de euros, de acordo com um consenso compilado pela empresa.

As vendas tiveram queda anual de 5% no trimestre, para 8,58 bilhões de euros, enquanto os pedidos diminuíram 6%, para 8,08 bilhões de euros. Por outro lado, o lucro líquido foi de 155 milhões de euros, uma melhora em comparação com um prejuízo líquido de 78 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

De acordo com a empresa, o desempenho do trimestre foi impactado pela fraqueza dos mercados e a alta incerteza macroeconômica. O ThyssenKrupp manteve sua perspectiva para o ano fiscal, mas observa que assume que o ambiente de mercado à frente continuará desafiador. "As condições devem melhorar no segundo semestre", afirmou. Fonte: Dow Jones Newswires.