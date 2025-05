Walmart alerta que projeções estão sujeitas a 'incertezas substanciais', incluindo tarifas

"Dada a natureza dinâmica do cenário e a gama de desdobramentos de curto prazo extremamente ampla e difícil de prever, consideramos melhor não fornecer uma previsão específica para o crescimento do lucro operacional e do lucro por ação para o segundo trimestre", disse o diretor financeiro do Walmart, John David Rainey. "Com uma visão de longo prazo para o ano inteiro, acreditamos que podemos navegar bem e atingir nossa projeção para o ano inteiro," acrescentou.