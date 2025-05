Wolney Queiroz: preocupação com instalação de CPMI do INSS é que possa atrasar o ressarcimento

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, afirmou nesta quinta-feira, 15, ter uma preocupação com a eventual instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre as fraudes ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): que haja uma demora maior nas investigações e um atraso no ressarcimento dos aposentados e pensionistas lesados pelos desvios.

"A minha preocupação é que haja uma demora maior nas investigações, a partir do momento da instalação da CPI, do CPMI. O governo não tem medo, mas a decisão cabe ao Parlamento. E também que uma eventual instalação atrase o ressarcimento, que é uma coisa que nenhum de nós gostaria que acontecesse, nem os senadores do governo, nem da oposição e nem o próprio governo", afirmou.

A preocupação "real" foi externada durante oitiva em sessão da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado. Wolney destacou que o governo está dando "prioridade absoluta" e fez um apelo aos senadores. "Que haja esse cuidado, caso, eventualmente, ela venha a ser instalada, que haja esse cuidado para não atrasar o ressarcimento, que é uma coisa que é prioritária para o governo", sinalizou.