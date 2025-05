Acordo de regionalização com países reduz impacto do caso de gripe aviária, diz CEO da BRF

Gularte reforçou o discurso de que o caso é "isolado e localizado" e que a BRF já possui planos de contingência estruturados para enfrentar esse tipo de situação. "Temos planos de contingência estruturados - que funcionaram bem no episódio anterior (da Doença de Newcastle) - e estamos certos de que funcionarão novamente neste caso", disse.

Para o executivo, o histórico do setor e a rápida resposta das autoridades sanitárias indicam que o episódio será superado sem grandes impactos. "Esse tipo de ocorrência não é novidade no setor avícola nem no setor de proteína animal", afirmou, lembrando o caso da doença de Newcastle, também no Rio Grande do Sul, no ano passado. "Naquela ocasião, o Ministério da Agricultura agiu de forma rápida e eficiente - como está fazendo agora", acrescentou.

Por fim, o CEO destacou a confiança da companhia na reputação sanitária brasileira. "Confiamos que todo o sistema de biossegurança e a credibilidade internacional do Brasil, sustentada por um excelente padrão sanitário, vão permitir, mais uma vez, que superemos esse episódio", comentou.