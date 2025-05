ANP e Ibama aprovam 47 blocos da bacia foz do Amazonas para 5º Ciclo da OPC

De acordo com o interlocutor da ANP junto aos órgãos ambientais, Francisco Marcelo Pereira, mudanças feitas ao longo dos últimos anos aumentaram a proteção a terras indígenas e quilombolas, para evitar sobreposições com a atividade petrolífera. Também passaram a ter maior proteção áreas densamente povoadas e locais de exploração mineral de sal gema.

"A ANP garante que todas as áreas oferecidas no leilão passaram por avaliação prévia, mas exige que a realização de atividades nos blocos seja precedida de licença ambiental", explicou durante seminário para detalhar o 5º Ciclo de Oferta Permanente de Concessão.

Ele observou que anteriormente somente as áreas indígenas estavam contempladas, e agora os blocos de exploração também precisam de um limite de distância para as comunidades quilombolas. Nos dois casos, o buffer (área que envolve um objeto geográfico a uma distância específica) na Amazônia é de 10 km, e em outras regiões, de 8 km. A mesma distância também é observada nas áreas de proteção ambiental, informou.

No parecer do Ibama, em conjunto com a ANP, a região da bacia da Foz do Amazonas é considerada de "elevada sensibilidade, caracterizada pela presença de fatores como manguezais, Unidades de Conservação, recursos pesqueiros, recifes de borda de plataforma e mamíferos marinhos, configurando desafios a serem enfrentados no processo de licenciamento ambiental".

Também é destacado o alto custo para a exploração no local e o acesso restrito ao ativo. "Para suprir as significativas lacunas de conhecimento sobre o ambiente da região, poderá ser necessário exigir levantamentos de dados primários no licenciamento ambiental, tanto biológicos quanto oceanográficos e socioeconômicos. Esse levantamento de dados primários em região tão remota tende a envolver uma logística bastante difícil e altos custos."

Desafios