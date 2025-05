Argentina suspende parte das importações de produtos avícolas do Brasil

Esse é o primeiro caso da doença registrado no sistema comercial avícola do Brasil. O foco foi detectado a cerca de 620 quilômetros da fronteira com a Argentina.

Segundo o Ministério da Agricultura brasileiro, foram adotadas medidas de contenção e erradicação do vírus.

Como resposta adicional, o Senasa também recomendou que os produtores argentinos reforcem as medidas de biosseguridade nas granjas, incluindo a instalação de telas contra aves silvestres, eliminação de áreas com água estagnada, reforço na limpeza de locais com acúmulo de fezes e controle rigoroso no manejo sanitário.