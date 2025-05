Banco do Brasil supera R$ 3,2 bi em concessões no novo consignado privado

O Banco do Brasil ultrapassou a marca de R$ 3,2 bilhões concedidos através do novo consignado privado, linha em que o banco é o líder em operações. Foram atendidos funcionários de 70 mil empresas, com operações em mais de 85% das cidades brasileiras, de acordo com o banco.

O BB tem utilizado modelos que havia preparado para avançar no antigo modelo do consignado, que dependia de convênios entre os bancos e as empresas, para fazer as concessões. No consignado privado, além de analisar o risco do trabalhador, os bancos também têm de analisar os riscos do empregador, que paga o salário utilizado como garantia.

"Além de apoiar os trabalhadores de todo o país e contribuir para o crescimento econômico, esse modelo de crédito traz as informações não apenas dos empregados, mas também dos empregadores, o que possibilita uma análise de crédito híbrida, considerando a capacidade de pagamento do cliente e o risco do empregador", diz em nota a presidente do banco, Tarciana Medeiros. "Isso gera uma melhor oferta para o trabalhador e um melhor retorno para o BB. Vamos continuar crescendo nessa linha ao longo dos próximos meses", adiciona a executiva.