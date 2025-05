Bolsas da Ásia fecham mistas após PIB do Japão encolher pela primeira vez em 1 ano

Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/05/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, após dados mostrarem que a economia do Japão encolheu pela primeira vez em um ano em meio a negociações tarifárias com os EUA.

O índice japonês Nikkei ficou estável após um dia de volatilidade, encerrando o pregão em Tóquio em 37.753,72 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,46% em Hong Kong, a 23.345,05 pontos, o sul-coreano Kospi teve modesto ganho de 0,21% em Seul, a 2.626,87 pontos, e o Taiex avançou 0,52% em Taiwan, a 21.843,69 pontos.