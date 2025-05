Bolsas da Europa sobem após balanços positivos; Stoxx 600 caminha para 5° avanço semanal

Duas grandes empresas suíças, a Richemont (controladora da joalheria Cartier) e a resseguradora Swiss Re, agradaram com seus últimos resultado trimestrais. Em Zurique, a Richemont saltava 6,8% no horário acima, enquanto a Swiss Re tinha ganho de 1%.

De modo geral, investidores na Europa demonstraram apetite por risco ao longo da semana, depois que EUA e China concordaram em suspender a maior parte de sua tarifas por 90 dias.

Há incertezas, no entanto, sobre o sucesso das negociações tarifárias da União Europeia (UE) com Washington. O bloco espera obter dos EUA um acordo comercial melhor do que os do Reino Unido e da China, segundo autoridades locais.

No noticiário macroeconômico, destaque para o superávit comercial da zona do euro, que somou 27,9 bilhões de euros em março no resultado ajustado, atingindo o maior nível em mais de duas décadas.

Às 7h04 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,60%, a de Paris avançava 0,65% e a de Frankfurt ganhava 0,66%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,51%, 0,75% e 0,60%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com