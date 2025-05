Campos Neto será conselheiro do Fórum Econômico de Davos e senior fellow do Milken Institute

No Milken Institute, Campos Neto já participou de uma reunião introdutória, e deve estar presente em dois encontros no segundo semestre.

A composição atual do Conselho Consultivo do Fórum Econômico Mundial conta com nomes como Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional (FMI), e Christine Lagarde, do Banco Central Europeu (ECB, na sigla em inglês).