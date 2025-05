CNA tranquiliza população sobre segurança de consumo de produtos avícolas

Desta forma, a CNA "reafirma o compromisso do serviço veterinário oficial por meio do Ministério da Agricultura, de dar total transparência e agilidade nas respostas". A pasta, segundo Lucchi, já tem feito um trabalho de "compartimentalização do problema", no qual se isola a área com foco de gripe aviária, com abate de todos os animais da granja.

"Assim, a CNA recomenda aos produtores rurais e aos agricultores, principalmente, que reforcem todas as suas medidas de biossegurança já alertadas pela CNA", disse. "Neste momento, nós estamos em parceria com o governo federal por meio do Ministério da Agricultura e da indústria, para buscar dar todas as respostas possíveis e minimizar ao máximo este problema."

()