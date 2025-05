Dólar fecha em baixa e volta a R$ 5,66 com ajustes e apoio da valorização do petróleo

Invertendo o comportamento visto pela manhã, o dólar se firmou em baixa ante o real na segunda etapa do pregão desta sexta-feira, 16. O movimento foi atribuído a ajustes - considerando que a divisa americana teve forte valorização na véspera pelo desconforto fiscal -, com desmonte de posições defensivas no mercado futuro e eventual entrada de fluxo estrangeiro. A alta acima de 1% dos contratos futuros de petróleo também proporcionou alívio, apesar do minério de ferro em baixa.

O dólar à vista fechou em queda de 0,16%, a R$ 5,6695. Na semana, contudo, a divisa americana se valorizou 0,26%, com o fiscal doméstico voltando para o radar dos investidores, após trégua nas tarifas por 90 dias entre Estados Unidos e China no fim de semana. Assim, a alta do real no mês foi diluída para 0,13%.

Após máxima intradia a R$ 5,71, o dólar à vista passou a operar perto da estabilidade no início da tarde e, depois, renovou mínima a R$ 5,6615. "Só consigo imaginar que a melhora do câmbio seja uma devolução da piora de ontem e a melhora no petróleo", comenta o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi.