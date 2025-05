Dólar sobe ante real e outros pares emergentes com alta do minério e fiscal no foco

O dólar sobe no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 16, acompanhando a valorização da divisa americana frente a pares emergentes do real, como peso mexicano, peso chileno, rublo, lira turca de rand sul africano, em manhã de queda do minério de ferro na China. O petróleo segue com fôlego curto e o índice DXY do dólar frente outras seis divisas fortes recua moderadamente por expectativas de corte de juros nos EUA neste ano após sinais de inflação controlada no país.

Aqui, os dados de inflação reforçam a chance de manutenção da taxa Selic em junho e investidores seguem atentos a riscos no cenário fiscal, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negar que o governo esteja estudando medidas sociais para melhorar a popularidade do presidente Lula, que podem elevar os gastos públicos.

O IGP-10 recuou 0,01% em maio, após queda de 0,22% em abril, segundo a FGV. O resultado surpreendeu o mercado, ficando abaixo das estimativas, que previam alta entre 0,01% e 0,40%, com mediana de 0,21%.