Exportação de carne de frango do RS à China já estava suspensa antes de caso de gripe aviária

Mesmo antes da confirmação do primeiro caso, nesta sexta-feira, 16, de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, as exportações gaúchas de carne de frango para a China já estavam suspensas desde julho de 2024. O motivo foram focos da doença de Newcastle detectados em plantéis de aves gaúchos.

O Rio Grande do Sul enfrenta, desde então, restrições severas no comércio internacional de carne de frango. Desde o segundo semestre de 2024, a Administração Geral de Alfândegas da China (GACC) manteve o Estado fora da lista de regiões autorizadas a exportar a proteína da ave ao país, em decorrência do foco de Newcastle detectado em Anta Gorda (RS).

Apesar de o foco ter sido encerrado oficialmente no fim de julho, oito frigoríficos gaúchos seguem impossibilitados de acessar o mercado chinês, o principal destino da carne de frango brasileira. Estão entre as empresas afetadas unidades da BRF, da JBS, da Aurora, da Languiru, da Minuano e da Agrosul.