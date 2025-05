Fávaro: há bloqueio total no raio de 10 km do foco de gripe aviária no RS

Fávaro disse ainda que não há, até o momento, indícios de outros casos em granjas comerciais vizinhas. "Não há indícios de outros casos de gripe aviária em granjas próximas ao foco em Montenegro (RS)", garantiu.

No entanto, as autoridades ainda investigam a origem do vírus: "Não sabemos ainda a origem do caso de gripe aviária em granja comercial de Montenegro."

O foco principal das medidas, segundo o ministro, é evitar que o vírus se espalhe para outras unidades produtivas. "O foco das medidas sanitárias é que a gripe aviária não adentre em demais granjas comerciais", ressaltou.