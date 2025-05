Fusão entre Marfrig e BRF deve Levar nova empresa a mudar sede jurídica para os EUA

A fusão entre Marfrig e BRF, anunciada na quinta-feira, 15, representa um movimento estratégico que, além de consolidar a criação da MBRF Global Foods Company, abre espaço para uma possível redomicialização da companhia - ou seja, a mudança da sede jurídica para os Estados Unidos. O objetivo é posicionar o novo grupo de forma mais competitiva no mercado internacional, especialmente na América do Norte.

"O processo pavimenta o caminho para a redomicialização da companhia", afirmou o CEO da BRF, Rui Mendonça, que participou do anúncio ao lado de Marcos Molina, presidente do conselho da Marfrig e outros executivos das duas companhias.

Com presença em 117 países e faturamento anual de R$ 152 bilhões, a MBRF já nasce como a sétima maior empresa do Brasil, destacou Molina. "Estamos criando uma empresa de alimentos com marcas icônicas e reconhecidas, que tem como base uma plataforma multiproteína 100% integrada", disse.