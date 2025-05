Gleisi diz que CPMI pode comprometer investigação e devolução de descontos indevidos no INSS

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, se manifestou contra a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o escândalo dos descontos indevidos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Segundo a ministra, o colegiado pode atrasar as investigações e o ressarcimento de quem foi vítima da irregularidade.

"Uma CPMI, no ambiente de exploração política em que está sendo proposta, pode comprometer o sucesso da investigação policial, que deve permanecer protegida de interferências externas e do vazamento de informações. Também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que sua duração está prevista para seis meses, impactando nas medidas já em curso", disse Gleisi pelo X nesta sexta-feira, 16.