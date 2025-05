Gripe aviária: Uruguai reforça vigilância sanitária após confirmação de caso no Brasil

O Uruguai intensificou a vigilância sanitária e orientou produtores avícolas a reforçarem as medidas de biossegurança para evitar a entrada da gripe aviária no país. O alerta foi emitido nesta sexta-feira, 16, pela Direção-Geral de Serviços Pecuários, do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do país, após a confirmação do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, no Brasil.

Considerando o cenário regional, a autoridade uruguaia recomendou que granjas comerciais e de fundo de quintal reforcem protocolos de prevenção, que incluem medidas como restringir o acesso de pessoas externas às propriedades, desinfetar rigorosamente materiais, instalações e veículos, utilizar roupas exclusivas para o manejo das aves e evitar contato entre aves domésticas e silvestres. Também foi solicitado que os sistemas de produção ao ar livre sejam cobertos com telas de proteção durante o período de alerta sanitário.

O Ministério destacou, ainda, que o Uruguai continua livre da gripe aviária e reforçou que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos.