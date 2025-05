Ibovespa cai após ganhos recentes por fiscal, minério e corporativo, apesar de alta em NY

Além disso, o principal indicador da B3 tem espaço para realizar lucros, segundo analistas, após uma série de ganhos. Ontem, o Índice Bovespa fechou com alta de 0,66%, aos 139.334,38 pontos, superando o recorde de encerramento de terça-feira. Na semana, acumula valorização de 2,07%.

Para Faust, da Manchester, o recuo não gera preocupações, por ora, após recentes recordes do Índice Bovespa. "É natural um ajuste apesar da influência do noticiário corporativo. As ações do BB caem forte e também as da BRF. Além disso, tem um pouco de tensão voltada para o quadro fiscal", diz.

Com a agenda de indicadores esvaziada no Brasil, o foco fica nas notícias corporativas e no fiscal, a começar pela safra de balanços que terminou ontem.

Entre as divulgações, o Banco do Brasil encerrou o primeiro trimestre deste ano com lucro líquido ajustado de R$ 7,374 bilhões, queda de 20,7% ante igual período de 2024 e 19% abaixo do previsto no Prévias Broadcast. As ações cediam quase 12%.

Já a Marfrig informou lucro líquido de R$ 88 milhões, alta anual de 40,3%, enquanto a BRF lucrou R$ 1,19 bilhão, alta de 99,6%, e teve Ebitda ajustado de R$ 2,75 bilhões, aumento de 30%. Enquanto Marfrig subia perto de 21%, BRF cedia 1,36% perto das 11h30.

Além de informar seus resultados, as empresas comunicaram a assinatura de um acordo que prevê a incorporação da totalidade das ações da BRF pela Marfrig. A operação poderá consolidar uma das maiores companhias globais do setor de alimentos, com forte atuação em proteínas.