Marfrig e BRF anunciam fusão para fortalecer presença global

Pelos termos divulgados ontem, a operação - apresentada como estratégica - tem por objetivo criar uma plataforma multiproteína com presença relevante tanto no mercado doméstico quanto internacional. A expectativa é de ganhos expressivos de escala, eficiência e diversificação. Segundo os dados divulgados ontem, as companhias estimam sinergias da ordem de R$ 485 milhões por ano com aumento de receitas e redução de custos; R$ 320 milhões por ano em despesas operacionais; e R$ 3 bilhões em ganhos fiscais.

Além de otimizar estruturas administrativas e ampliar a capacidade de investimentos, a fusão das duas companhias também deve fortalecer a atuação das marcas em mercados tanto no Brasil quanto em países do Oriente Médio (Halal), nos Estados Unidos e na China, ampliando os seus canais de distribuição. Do faturamento total da nova companhia, a estimativa é que 43% tenham origem no mercado americano.

Os conselhos de administração das duas empresas aprovaram ontem a operação e convocaram para o dia 19 assembleias extraordinárias de acionistas, nas quais a proposta será votada.

Custos

Os custos estimados da operação são de R$ 24 milhões, incluindo assessorias jurídicas, financeiras, auditorias e publicações. Não haverá emissão de ações correspondentes às ações da BRF mantidas em tesouraria, que serão canceladas antes da data de fechamento.

A proposta também abre espaço para o exercício do direito de retirada por chamados acionistas dissidentes - aqueles que não votarem a favor da incorporação e mantiverem suas ações desde a data de divulgação do fato relevante.