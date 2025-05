Moody's rebaixa rating dos EUA de 'Aaa' para 'Aa1' e altera perspectiva negativa para estável

A Moody's Ratings rebaixou nesta sexta-feira, 16, os ratings de emissor de longo prazo e sênior sem garantia dos Estados Unidos de 'Aaa' para 'Aa1' e alterou a perspectiva de negativa para estável.

O rebaixamento, de acordo com a Moody's, reflete o aumento de mais de uma década da dívida do governo e dos índices de pagamento de juros para níveis significativamente mais altos do que os de soberanos com classificação semelhante.

"As sucessivas administrações e o Congresso dos EUA não conseguiram chegar a um acordo sobre medidas para reverter a tendência de grandes déficits fiscais anuais e custos de juros crescentes. Não acreditamos que reduções plurianuais significativas nos gastos obrigatórios e nos déficits resultarão das atuais propostas em consideração", explica a agência de classificação de risco.