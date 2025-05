MP do setor elétrico precisa ser amplamente debatida e rejeitada, diz Aeel

Segundo a Aeel, a tentativa de liberalização do setor é uma reedição da reforma fracassada do final da década de 1990, que levou ao apagão no início dos anos 2000, pela falta de planejamento coordenado.

"O Eixo 1 trata da reformulação e ampliação da Tarifa Social de Energia Elétrica, com destaque para a proposta de gratuidade na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico que consomem até 80 kWh por mês. Apesar de representar um alívio, esse patamar é extremamente limitado, a "cesta" de eletrodomésticos essenciais não prevê sequer o uso de um ventilador, o que restringe significativamente o conforto e a qualidade de vida dessas famílias", avalia a entidade.

De acordo com a Aeel, caso o governo mantenha esse patamar rebaixado de benefício, que atenderá, em um primeiro momento, à população de mais baixa renda, os custos excessivos da liberalização do setor recairão sobre todos os demais consumidores - em especial sobre a classe média e sobre os consumidores de baixa renda que não estão inseridos no CadÚnico.

Sobre o Eixo 2, que propõe a abertura total do mercado de energia, permitindo que todos os consumidores, inclusive residenciais, possam escolher livremente seus fornecedores, a Aeel afirma que isso representaria o fim do atual modelo de contratação regulada pelas distribuidoras, substituído por contratos entre consumidores e agentes comercializadores, introduzindo um novo agente atravessador e novos custos a serem remunerados.

"Essa mudança transfere os riscos de contratação e variação de preços para o consumidor, que pode ficar mais exposto às flutuações de preços. Os custos da expansão e de operação do setor relacionados à transição para o mercado "livre" são altos e não há definição clara sobre quem arcará com eles", criticou a entidade.

Já no Eixo 3 trata de medidas de redução ou de redistribuição de encargos setoriais, com medidas como a equalização do pagamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para a geração distribuída, a distribuição equitativa da CDE conforme o consumo e a redefinição do conceito de autoprodutor, que hoje assegura acesso a diversos benefícios fiscais e tarifários, entre outras alterações estruturais relevantes.