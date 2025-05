Não há restrição generalizada da exportação de produtos de aves do RS, diz ministério

O Ministério da Agricultura esclareceu, em nota, que não há restrição generalizada das exportações de produtos de aves do Rio Grande do Sul, após a confirmação de um caso de gripe aviária em granja comercial em Montenegro, na região metropolitana do Estado. O ministério disse que as restrições de exportação "seguirão fielmente" aos acordos sanitários firmados entre o Brasil e seus parceiros comerciais. "Quando as exigências estão relacionadas à sanidade e à qualidade dos produtos, o Brasil se compromete a seguir rigorosamente os protocolos internacionais estabelecidos, garantindo a segurança e a confiança dos nossos parceiros comerciais", afirmou o ministério.

A pasta destacou que negocia junto aos países parceiros comerciais o reconhecimento do princípio da regionalização, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A regionalização prevê que, em casos de gripe aviária, a restrição à exportação seja limitada a produtos de um raio de 10 quilômetros do foco. "Contudo há reconhecimentos pelos países de diferentes tipos de regionalização, como por município ou por Estado", explicou o ministério.

De acordo com a pasta, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas já aprovaram a regionalização para influenza aviária de alta patogenicidade. Ou seja, as exportações para esses países serão suspensas ao município, ao Estado ou ao raio de 10 km do foco.