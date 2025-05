Ouro fecha em queda e tem pior semana em 6 meses com alívio nas tensões e dólar em alta

Os preços do ouro encerraram a sessão desta sexta-feira, 16, em queda, pressionados pelo alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China e pela valorização do dólar. O metal dourado acumulou perdas superiores a 3% na semana, registrando seu pior desempenho semanal em seis meses, segundo analistas.

Na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho recuou 1,22%, fechando cotado a US$ 3.187,2 por onça-troy, acumulando uma queda de 3,70% na semana.

"O apelo do ouro como porto seguro diminuiu com a trégua comercial entre EUA e China", afirmou Tejas Shigrekar, analista da Angel One. "O acordo entre os países prevê uma suspensão temporária das tarifas sobre bens por 90 dias, o que amenizou temores sobre os impactos econômicos de longo prazo".