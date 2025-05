Petrobras informa que parada programada de manutenção da Refap custará R$ 557 milhões

A Petrobras inicia no próximo domingo, 18, a parada programada de manutenção na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul. Serão investidos cerca de R$ 557 milhões, com o objetivo de preservar a integridade dos equipamentos e a segurança das pessoas, aumentar a eficiência e rentabilidade no processo produtivo e implementar projetos.

Os serviços programados devem durar até o início de agosto e mobilizar cerca de 2,9 mil trabalhadores, no pico das atividades.

"O escopo principal dos trabalhos consiste na abertura dos equipamentos, inspeções internas, avaliação de integridade e execução de reparos, garantindo mais uma campanha operacional de, no mínimo, seis anos para as unidades envolvidas", explicou em nota o gerente geral da Refap, Marcus Aurelius Valenti.