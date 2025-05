PPSA publica edital para comercializar 78,5 milhões de barris de petróleo da União em leilão

A PPSA (Pré-Sal Petróleo SA) publicou nesta sexta-feira, 16, o edital final do 5º Leilão de Petróleo da União no Diário Oficial, que irá comercializar 78,5 milhões de barris de petróleo da União no dia 26 de junho, na B3. O volume, divulgado inicialmente no lançamento do pré-edital como 75,5 milhões de barris, foi revisado em função de previsão atualizada no campo de Mero, informou a PPSA. O leilão será transmitido ao vivo pela TV B3.

O pré-edital ficou aberto para consulta pública de 2 a 14 de abril e foram recebidas 32 manifestações. As respostas estão disponíveis no site da PPSA. O próximo passo para a realização do leilão será a divulgação do limite mínimo de preço, no dia 24 de junho.

Este será o maior leilão já realizado pela PPSA. As cargas ofertadas são referentes à produção da União nos campos de Mero, Búzios, Itapu, Sépia e Bacalhau, e tem previsão de carregamento entre setembro de 2025 e fevereiro de 2027.