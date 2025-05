Taxas de juros recuam com ajuda do dólar, apesar de indefinição nos Treasuries

Os juros futuros fecharam a sessão desta sexta-feira, 16, em queda firme, com a melhora do câmbio e apesar da indefinição de rumo dos rendimentos dos Treasuries. Também esteve no radar a reunião do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, com instituições do mercado financeiro. Num dia sem vetores fortes a conduzir os negócios, o mercado devolveu parte do estresse de ontem provocado pelas preocupações fiscais, num ambiente relativamente hoje tranquilo no exterior.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,740%, de 14,814% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 cedeu de 14,18% para 14,00%. A taxa do DI para janeiro de 2029 caiu a 13,60% (13,74% ontem).

Na semana em que a ata do Copom reforçou a percepção de que o ciclo de altas da Selic terminou em maio, as taxas curtas acumularam leve queda e as longas subiram, afetadas ainda pela piora na percepção do risco para as contas públicas e pela esticada das taxas dos Treasuries.