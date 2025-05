Trump: Se não tivéssemos acordado em reduzir tarifas, China iria quebrar

Perguntado sobre sua visita ao Oriente Médio, o presidente declarou que resolveu revogar as sanções contra a Síria para "dar uma chance" ao novo governo do país e que as nações que visitou "podem ajudar a resolver conflito em Gaza". "Sem intervenção, Índia e Paquistão iriam entrar em guerra nuclear", acrescentou ele.

Trump também se disse otimista sobre um acordo de paz na Ucrânia, mas reiterou que o fim do conflito não ocorrerá sem uma reunião direta entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin. "Podemos impor mais sanções à Rússia se negociações de paz não avançarem", finalizou.