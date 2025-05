Bancos privados ganham R$ 42,6 bi em valor de mercado com 1º trimestre acima do esperado

Movimento similar foi feito pelo BB Investimentos, que tinha recomendação neutra para o Bradesco desde novembro de 2022. O analista Rafael Reis elevou essa recomendação a compra, sem mudar o preço-alvo. "O salto quantitativo do Bradesco neste trimestre marca uma virada mais contundente para o banco, em nossa visão, muito parecido com o que vimos no terceiro trimestre de 2023 do Santander."

Mesmo no caso do Itaú, que negocia a múltiplos mais altos que os dos dois rivais, o mercado enxergou nos números do primeiro trimestre o gatilho de futuras revisões para cima nas previsões de lucro. "A forte geração de lucro do banco, a qualidade dos ativos e o balanço ainda o tornam atrativo em relação aos pares, mesmo com a avaliação 'premium'", escreveu Eduardo Rosman, do BTG Pactual, que recomenda a compra das ações.

Também não houve grandes revisões para o Santander, mas o mercado considera que o banco entrou em um ciclo mais positivo de resultados. "Embora a análise do trimestre tenha sido impactada pela implementação da 4.966 [resolução do CMN que alterou as normas contábeis do setor], continuamos a ver uma melhoria estrutural nas tendências para a rentabilidade", afirmou Gustavo Schroden, do Citi.

Protegidos

A mensagem dos bancos sobre o restante do ano também trouxe segurança ao mercado. Embora continuem crescendo no crédito, os maiores nomes do setor privado no País têm alocado capital de forma seletiva, preferindo linhas de crédito com garantias e clientes com perfil mais resiliente aos ciclos da economia.

No Santander, por exemplo, a linha de maior crescimento na operação de pessoa física foi a de financiamento de veículos, em que o próprio automóvel serve como garantia para o banco. Essa tem sido a tônica há alguns trimestres.