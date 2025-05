É seguro comer ovos e frango após foco de gripe aviária no Brasil?

O Brasil confirmou nesta sexta-feira, 16, dois focos de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Um deles - o mais preocupante - foi registrado em uma granja de produção de ovos férteis em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, e é o primeiro caso identificado em aves comerciais no País. O outro foco ocorreu no Zoológico de Sapucaia do Sul, a cerca de 50 quilômetros dali, onde cerca de 90 aves aquáticas morreram. Como medida preventiva, o local foi fechado para visitação.

O surto em Montenegro chamou atenção pelas proporções: mais de 15 mil aves morreram em um plantel de 17 mil. As que sobreviveram foram sacrificadas, e toda a produção de ovos das últimas quatro semanas está sendo rastreada e descartada. Em resposta, o Ministério da Agricultura e Pecuária decretou estado de emergência zoossanitária por 60 dias na região, com restrições em um raio de 10 km.

A presença do agente infeccioso no Brasil tem gerado preocupação desde 2023, quando identificado no País pela primeira vez, porém, em aves silvestres.