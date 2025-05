Gripe Aviária: acordos com Coreia do Sul, México e Rússia preveem restrição a frango do Brasil

O secretário adjunto da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA) do Ministério da Agricultura, Allan Alvarenga, afirmou ao Broadcast Agro que o Brasil está cumprindo rigorosamente os protocolos de exportação acordados com os países parceiros quanto à suspensão dos embarques de frango em caso de gripe aviária. No caso da China e da União Europeia, esses protocolos firmados preveem a suspensão total da carne de frango brasileira, como ocorreu nesta sexta-feira após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no País. "Trata-se do cumprimento do requisito sanitário do país parceiro", esclareceu Alvarenga em entrevista ao Broadcast Agro.

De acordo com o secretário, alguns protocolos firmados com países parceiros dispõem que, na detecção de doenças sanitárias no Brasil, o País fica impedido de certificar o embarque dos produtos, impossibilitando a exportação. "Os acordos vão prever que determinadas situações impedem a certificação. O Brasil respeita os seus acordos e, por isso, temos o reconhecimento internacional e atingimos tantos países com nossas mercadorias", explicou o secretário adjunto.

Além da União Europeia e da China, outros acordos também preveem a restrição à certificação para exportação de produtos de todo o território brasileiro, caso da Coreia do Sul, do México e da Rússia, conforme Alvarenga. Já protocolos acordados pelo Brasil com países como Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Reino Unido e Filipinas permitem a continuidade de exportação de carne de frango do Brasil, à exceção do município ou Estado onde o caso foi detectado. "Esses países possuem protocolos acordados com o Brasil nos quais a restrição da possibilidade de certificação fica limitada a determinada área", acrescentou o secretário.