Gripe aviária: México suspende importação de produtos avícolas do Brasil

A suspensão pelo México já era esperada pelo governo brasileiro. Como mostrou ontem o Broadcast Agro, o protocolo acordado entre Brasil e México prevê a restrição à certificação para exportação de produtos de todo o território brasileiro para o país em caso de ocorrência de gripe aviário em plantel comercial. "A tendência é que haja suspensão neste primeiro momento", disse o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua, ao Broadcast.

Até o momento, além do México, estão suspensas as exportações de carne de aves e subprodutos do Brasil para China, União Europeia (UE), Argentina, Uruguai e Chile. Ao todo, os embarques do frango brasileiro de todo o território nacional atingem seis destinos após a detecção de influenza aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial no País. Coreia do Sul, África do Sul e Rússia tendem a também suspender compras de frango do Brasil em um primeiro momento em virtude dos protocolos de exportação acordados. O Ministério da Agricultura estima que o Brasil pode deixar de exportar de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões de frango e derivados por mês.