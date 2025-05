Gripe aviária no Sul faz China e UE suspenderem importações do Brasil

A China, que compra 10,89% de toda a carne de frango que o Brasil exporta, também suspendeu, por até 60 dias, as importações do produto.

"Para a China e a comunidade europeia, restringe-se (as compras de carne de frango) para todo o Brasil temporariamente", confirmou o ministro da Agricultura.

Este é o primeiro registro de H5N1 em sistema comercial no Brasil, embora desde 2023 o vírus já tenha sido identificado em aves silvestres. Segundo Fávaro, desde a descoberta daquele ano, o ministério intensificou a revisão dos protocolos com os importadores. "Com alguns países, ainda não foi concluído. É possível que consigamos essas mudanças, comprovando que outras regiões (do País) não têm risco de foco e, com isso, liberação dos embarques das demais regiões", disse ele, ao Estadão/Broadcast.

Entre os países que já revisaram seus protocolos com o Brasil estão o Japão, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e a Argentina e hoje limitam as restrições apenas ao estado ou ao município afetado. "No caso do Japão, por exemplo, que compra do Brasil 70% da carne de frango que importa, as exportações seguirão normalmente, com exceção dos produtos originados do município de Montenegro (RS)", explicou Fávaro, observando que o Brasil ainda negocia a regionalização do protocolo com o bloco europeu para que a suspensão de exportações seja restrita à região do foco detectado, em um raio de 10 quilômetros, ou ao Estado.

Portanto, além do Japão, Reino Unido, Emirados Árabes e Arábia Saudita devem suspender apenas a compra de frango de produtores gaúchos, segundo Fávaro. A Argentina, no entanto, anunciou ontem que suspendeu todas as importações de carne de frango do Brasil.

A expectativa do ministério, segundo Fávaro, é de que outros países flexibilizem o protocolo de regionalização de gripe aviária, restringindo os embargos à área do foco detectado, mesmo com as ações em curso.