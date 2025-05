Bolsa ainda atrai estrangeiro mesmo após trégua EUA-CHINA, com Selic menor no radar

Nos dias seguintes, o fluxo continuou favorável: foram R$ 1,8 bilhão na terça-feira, dia em que o Ibovespa renovou a máxima histórica, e R$ 873,1 milhões na quarta-feira, que é onde termina a série de dados mais recente da B3. Na terça-feira, inclusive, os estrangeiros fizeram mais aportes que os investidores institucionais (R$ 1,4 bilhão) na bolsa brasileira.

No acumulado do ano, o saldo de investimento estrangeiro na B3 está positivo em R$ 19,8 bilhões, sendo R$ 9,3 bilhões deste total apenas no mês de maio.

"O fluxo estrangeiro continuará vindo para o Brasil. Não seria loucura sonhar com uma entrada na faixa entre R$ 40 bilhões a R$ 50 bilhões em 2025, pois já vimos uma entrada de até R$ 100 bilhões em 2022 e nos últimos três anos tivemos fluxo baixo", diz o responsável pela mesa de ações do BTG Pactual, Jerson Zanlorenzi.

Ele ressalta que o aumento da incerteza nos EUA, com ruídos sobre a guerra comercial, é um dos fatores responsáveis por levar investidores a diversificarem posições em outros mercados.

A percepção é de que ficou mais arriscado para o investidor "entrar" nos Estados Unidos, pontua Marcelo Nantes, head de renda variável do ASA. "Há um ano, a confiança em investir em empresas americanas era muito grande. Hoje o prêmio de risco é maior por causa da volatilidade da incerteza devido às mudanças abruptas das políticas americanas", afirma.

Em conversas com investidores no exterior durante a Brazil Week em Nova York, Nantes percebeu que eles estão interessados no Brasil. "Muitos já estão perguntando sobre as eleições de 2026. Senti interesse, mas ninguém se movimentando ainda", afirma. Ele adverte que há um certo viés em sua amostra, pois os investidores com quem conversou são especializados em países emergentes e têm uma certa familiaridade com assuntos do Brasil.