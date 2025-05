China suspende habilitação de 51 frigoríficos brasileiros após caso de gripe aviária

A China suspendeu a habilitação de 51 frigoríficos de produtos avícolas do Brasil. A medida ocorre em meio à suspensão temporária das exportações de carne de frango e derivados brasileiros ao país asiático, após a confirmação de um caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade) em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

A lista consta na plataforma de registro de fabricantes estrangeiros de alimentos importados da GACC (Administração Geral de Alfândegas da China). De acordo com a plataforma, a suspensão está válida desde ontem (17).

Ao todo, 59 frigoríficos de carne de aves e derivados do país estão com habilitação suspensa pela autoridade sanitária chinesa. Deste total, oito frigoríficos do Rio Grande do Sul habilitados para a comercialização ao país já estavam com suspensão da aptidão desde 17 de julho de 2024, quando um caso da Doença de Newcastle foi confirmado no estado.