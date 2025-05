Gripe Aviária: Agricultura diz que Plano de Contingência está sendo realizado 'com eficiência'

"As amostras coletadas nessa investigação estão em trânsito para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, no município de Campinas (LFDA-SP) e serão processadas amanhã (19/05), com previsão inicial de resultado preliminar para o final do dia', explica a nota.

O ministério reafirma que na propriedade foco, em Montenegro, já foram descartadas todas as aves e seus ovos e está sendo realizada a limpeza e desinfecção de todas as instalações. "Adicionalmente informa-se que os ovos, provenientes da propriedade foco, foram completamente rastreados e a destruição destes está em andamento, para então se iniciar o processo de limpeza e desinfecção dos 3 incubatórios".

O Ministério da Agricultura também relata que há investigação em curso de uma propriedade no município de Aguiarnópolis, no Tocantins. Mas que a análise preliminar mostrou presença de Influenza A, "com baixa probabilidade de se tratar de amostra de alta patogenicidade". "A investigação laboratorial está em curso e as medidas de controle de trânsito adotadas, com manutenção da situação sob controle e vigilância adequados".

"O Mapa, por fim, esclarece que investigações de suspeitas são rotina na atividade da Defesa Agropecuária, e que em casos onde emergências são declaradas o sistema fica sensibilizado e o número de investigações tende a aumentar em um primeiro momento, o que reforça a robustez do sistema de Defesa Agropecuária do Brasil, que atende e trata todas as investigações com eficiência e transparência", destaca a nota do Ministério da Agricultura.