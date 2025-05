RS declara estado de emergência em saúde animal para gripe aviária e inicia vistorias

A medida de emergência baixada pelo RS é válida por 60 dias, conforme decreto publicado no sábado, 17, no Diário Oficial do Estado. Com a decisão, o governo gaúcho espera uma resposta mais rápida para combater os focos de influenza aviária na região.

O estado de emergência é válido nos municípios de Triunfo, Capela de Santana, Nova Santa Rita, Montenegro, Esteio, Canoas, Gravataí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Portão.

Sobre as vistorias, o governo gaúcho disse que, no sábado, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) inspecionou 94 propriedades de subsistência localizadas no raio do foco, sendo 27 na área perifocal (três quilômetros) e 67 na área e vigilância (dez quilômetros), além de uma granja de recria de aves - a única na área de vigilância.

A equipe de veterinários ainda instalou cinco barreiras sanitárias, com funcionamento 24 horas. Três no raio de três quilômetros - uma de bloqueio, e mais duas no raio de dez quilômetros.