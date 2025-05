Ação pede derrubada imediata de norma do INSS que transfere 'prova diabólica' a aposentados

Uma ação popular ajuizada na Justiça Federal em São Paulo pede liminarmente a suspensão dos efeitos da Instrução Normativa PRES/INSS 186/2025 que regulamenta a contestação e restituição de descontos indevidos nos benefícios previdenciários - esquema que pode ter levado a um prejuízo de R$ 6,3 bilhões a milhões de segurados da Previdência. O Estadão busca manifestação do INSS. O espaço está aberto.

A norma publicada no dia 12 de maio "impõe obstáculos aos aposentados vítimas de fraudes, ao inverter o ônus da prova e criar um sistema que favorece a impunidade", sustentam os advogados Erik Navarro Wolkart e Geovani dos Santos da Silva, que subscrevem a inicial, distribuída para a 11ª Vara da Justiça Federal em São Paulo.

Eles criticam a "inversão indevida do ônus da prova" e consideram que "exigir que o idoso, com todas as dificuldades (econômicas, digitais, cognitivas), acesse os canais, identifique o desconto como indevido e manifeste sua não autorização, configura uma inversão inadequada do ônus da prova".