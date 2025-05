Agricultura: Exportação de produtos avícolas de todo o Brasil estão suspensas para 17 destinos

Há ainda mercados para os quais estão restritas as exportações de produtos avícolas do Rio Grande do Sul. É o caso do Reino Unido, Cuba e Bahrein. O Japão, por sua vez, suspendeu as compras de carne de frango e derivados de Montenegro (RS), onde o foco da doença foi detectado. Já Cingapura, Filipinas, Timor Leste, Mianmar, Paraguai e Vanuatu comunicaram a suspensão de compras de frango do raio de 10 km do foco de gripe aviária de alta patogenicidade.

Os Estados Unidos, principal mercado de ovos do Brasil, não deixarão de importar ovos do País, apenas material genético do Rio Grande do Sul, afirmou Moreira. "Há restrições em menor grau ou maior grau para todos os 165 países que exportamos produtos avícolas. Até amanhã finalizaremos a lista de restrições de mercados em virtude da gripe aviária", afirmou Moreira.

Como o Broadcast Agro mostrou mais cedo, o governo brasileiro já está negociando com países importadores de produtos avícolas a flexibilização das suspensões das compras de carne de frango e derivados do Brasil. As negociações já estão em andamento a fim de minimizar os impactos do primeiro foco de gripe aviária em plantel comercial no País sobre a balança comercial do agronegócio brasileiro. "Buscamos que a África do Sul reconheça a regionalização da restrição sobre frango brasileiro", disse Moreira.

Na manhã desta segunda-feira autoridades do governo brasileiro dialogaram com autoridades da África do Sul e de Cuba para discutir a regionalização. O Brasil pleiteia a redução das restrições da África do Sul para produtos provenientes do Rio Grande do Sul e para Cuba de um raio de 10 km do foco onde a doença foi detectada.