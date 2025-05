Balança comercial tem superávit comercial de US$ 1,566 bilhão na 3ª semana de maio

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,566 bilhão na terceira semana de maio, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 19, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O saldo foi resultado de exportações de US$ 6,980 bilhões menos importações de US$ 5,414 bilhões.

Com o desempenho da semana, no mês, a balança comercial acumula superávit de US$ 4,271 bilhões. As exportações somam US$ 16,811 bilhões e as importações, US$ 12,539 bilhões até o dia 18 de maio.

No ano, o saldo comercial é positivo em US$ 22 bilhões, resultado de exportações de US$ 124,115 bilhões e importações de US$ 102,115 bilhões.