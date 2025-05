BC intervém no mercado de câmbio apenas em casos de disfuncionalidade, repete diretor

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, repetiu nesta segunda-feira, 19, que a autarquia intervém no mercado de câmbio apenas em casos de disfuncionalidade, e não levando em conta um nível para a cotação. A afirmação foi realizada durante participação da live do BC no período da tarde desta segunda.

"Não é por nível, em hipótese alguma é por nível", disse o diretor.

David explicou que o real tem grande correlação com ativos de risco, o que torna a moeda um ativo usado como hedge por gestores de portfólio de todo o mundo. Isso pode levar a movimentos de venda que prejudicam a liquidez do mercado.