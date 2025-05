Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após rebaixamento dos EUA pela Moody's

Na sexta-feira (16), a Moody's cortou o rating soberano dos EUA, de 'Aaa' para 'Aa1', citando a incapacidade da maior economia do mundo de conter o aumento de sua dívida federal ao longo de mais de uma década.

Na China continental, o índice Xangai Composto ficou estável, em 3.367,58 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,33%, a 1.993,14 pontos.

A última rodada de indicadores chineses mostrou que a produção industrial cresceu mais do que o esperado em abril, mas as vendas no varejo avançaram em ritmo mais lento do que o previsto.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés negativo da Ásia e ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de oito pregões de ganhos. O S&P/ASX 200 caiu 0,58% em Sydney, a 8.295,10 pontos.

