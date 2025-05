Bolsas da Europa caem após rebaixamento dos EUA pela Moody's e dado fraco do varejo chinês

No fim da semana passada, a Moody's cortou o rating soberano dos EUA, de 'Aaa' para 'Aa1', citando a incapacidade da maior economia do mundo de conter o aumento de sua dívida federal ao longo de mais de uma década.

Na China, dados de vendas no varejo avançaram menos do que o previsto em abril, pesando em ações de grupos de artigos de luxo, caso das francesas Hermès (-2,5%) e LVMH (-1,7%) e da britânica Burberry (-1,7%).

Hoje, a União Europeia cortou previsões de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro para este e o próximo ano, citando preocupações com o impacto das tarifas impostas pelo governo Trump.

A UE também reduziu sua projeção para a inflação do bloco em 2026, de 1,9% a 1,7%, nível consideravelmente abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). Mais cedo, a Eurostat confirmou que a taxa anual do CPI da zona do euro se manteve em 2,2% em abril.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,65%, a de Paris recuava 0,72% e a de Frankfurt cedia 0,21%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,91%, 0,22% e 1,02%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com