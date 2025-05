Bolsas da Europa fecham mistas após rebaixamento dos EUA e acordo Reino Unido-UE

As bolsas europeias encerraram a sessão desta segunda-feira, 19, em terreno misto, com os investidores digerindo o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela Moody's, a revisão para baixo das projeções de crescimento da zona do euro e o anúncio de um novo acordo comercial entre União Europeia e Reino Unido.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 0,17%, aos 8.699,31 pontos, na máxima do dia. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,70%, a 23.934,98 pontos. Já o CAC 40, em Paris, recuou 0,04%, aos 7.883,63 pontos, na máxima do dia. O FTSE MIB, de Milão, teve queda mais acentuada, de 1,20%, aos 40.166,77 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 registrou alta de 0,19%, aos 7.249,88 pontos, enquanto o Ibex 35, de Madri, avançou 0,25%, a 14.099,00 pontos. Os dados são preliminares.

Os dados de vendas no varejo da China referentes a abril decepcionaram e impactaram negativamente os papéis do setor de luxo, que depende fortemente da demanda chinesa. As ações da Hermès caíram 0,97%, e as da LVMH recuaram 1,05%.