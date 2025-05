Brasil não depende de Selic alta em termos estruturais, diz secretário da Fazenda

"Mas é evidente que ainda resistem alguns problemas para transmissão da política monetária, não só do ponto de vista do crédito, mas do ponto de vista que falamos pouco e é fundamental, que é a indexação", avaliou Mello. "Estamos totalmente junto com Banco Central nessa discussão de encontrar soluções", emendou.

Crédito

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda afirmou também que a política monetária mais restritiva está arrefecendo o crescimento dos chamados "setores cíclicos" e afetando o consumo das famílias e os investimentos ao longo do ano.

Segundo Mello, as alterações provocadas pela política monetária têm como objetivo trazer a inflação à meta. "Acreditamos que a política monetária tem efeitos sobre a atividade. Já há um arrefecimento no nível de crescimento dos setores cíclicos, aqueles que são mais impactados pela política monetária, em particular o ciclo de crédito", disse ele.

O secretário repetiu ainda que a pasta espera uma desaceleração da economia no segundo semestre. "A gente espera crescimento ainda forte no primeiro semestre devido aos efeitos da supersafra. Isso quer dizer que a economia vai entrar em crise? Isso quer dizer que a economia vai ter uma desaceleração na segunda metade do ano, e isso tem a ver, em grande medida, com a postura da política monetária", completou. A SPE projeta alta de 3,1% para o IPCA em 2027 e de 3% em 2028.

Apesar disso, Mello reiterou que o desafio fiscal está sempre colocado para o Brasil. Ele fez menção ao elevado gasto tributário no País e ponderou que as projeções da Receita Federal acerca desse dado podem estar, inclusive, subestimadas. "Não podemos dourar a pílula (sobre fiscal)", reforçou ele, ao citar problemas estruturais domésticos.