Dirigente do Fed diz não saber quando o cenário tarifário será resolvido

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, ressaltou o contexto de incerteza do momento, afirmando que não sabe quando o cenário tarifário será resolvido. "É preciso esperar para ver até obtermos mais informações", disse ele, em conversa na Universidade de Minnesota nesta segunda-feira, acrescentando que "empresas estão adiando investimentos em meio à incerteza".

Segundo Kashkari, a confiança do investidor é fundamental para saber se os níveis de endividamento são um problema ou não e, no início deste ano, as condições econômicas eram boas.

Perguntado sobre como ele enxerga o futuro dos EUA com a inteligência artificial (IA), o dirigente declarou que as mudanças serão "disruptivas e positivas" para o país, além de demonstrar otimismo de que a IA ajudará a criar muitos empregos no futuro.