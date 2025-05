Dólar à vista retoma queda e roda perto dos R$ 5,66, puxado por exterior

O dólar à vista volta a perder força e retoma sinal de baixa, rodando perto de R$ 5,66 na última hora da manhã desta segunda-feira, 19. O mercado de câmbio reflete a queda do dólar no exterior após o rebaixamento da nota dos EUA pela Moody's e incertezas fiscais e comerciais no país, apesar da trégua de 90 dias sobre tarifas de importação à China e Reino Unido, afirma o operador Hideaki Iha, da corretora Fair.

Tem havido entrada de fluxo estrangeiro para bolsa e renda fixa, e é possível alguma venda de exportadores no mercado à vista, ajudando a aliviar a taxa de câmbio, comenta Iha.

A falta de novidades nas falas do presidente do BC, Gabriel Galípolo, indica que a Selic pode ser mantida em junho e ficar alta por longo período, o que trouxe alívio também ao mercado, avalia o operador, acrescentando que reforça a atratividade do carry trade com o real. Já a alta de mais cedo, segundo ele, decorre da queda de commodities e desconforto fiscal persistente.