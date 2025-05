Dólar recua em linha com exterior após rebaixamento dos EUA e fecha a R$ 5,6552

Com máxima a R$ 5,6913 e mínima a R$ 5,6339, o dólar encerrou o pregão em queda de 0,25%, a R$ 5,6552. Em maio, recua 0,38%. No ano, as perdas são de 8,49%.

A liquidez foi bem moderada, típica de início de semana, o que sugere ausência de alterações relevantes de posições por parte de investidores. Os temores ficais relacionados a possível pacote de estímulos para recuperação da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que provocaram estresse no mercado cambial no fim da semana passada, ficaram nesta segunda-feira em segundo plano.

O economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, afirma que o rebaixamento do rating americano pela Moody's na última sexta-feira, de Aaa para Aa1, somando ao receio de desaceleração da economia dos EUA em razão das incertezas provocadas pelo vaivém das tarifas de Trump, tira parte da atratividade do dólar.

"Obviamente, o real está surfando hoje essa perspectiva de um dólar um pouco mais fraco em relação a todas as moedas após o rebaixamento do rating. Os investidores estão mais reticentes com os EUA, o que abre espaço para alocação maior em ativos emergentes", afirma Veloni.

O índice DXY - que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis divisa fortes, em especial euro e iene - recuava cerca de 0,70% no fim da tarde, ao redor dos 100,300 pontos, com mínima aos 100,064 pontos. Entre pares do real, os maiores ganhos foram do peso chileno, seguido pelo peso colombiano. No ano, o Dollar Index cai mais de 7%.

O economista Vladimir Caramaschi, sócio-fundador da +Ideas Consultoria Econômica, lembra que a Moody's foi a última das três agências de classificação de risco a rebaixar os EUA. Ele ressalta a Moody's alterou a expectativa para a nota americana de negativo para estável, o que sugere que não haverá novo rebaixamento no curto prazo.