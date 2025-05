Fávaro: Não há risco de contaminação de IAAP pelo consumo de aves e ovos

O secretário Adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Marcel Moreira, disse que foram recebidas manifestações de 11 países sobre restrições ao frango brasileiro. México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina suspenderam as compras de todo Brasil. Cuba e Bahrein suspenderam compras de frango do RS, Japão suspendeu de Montenegro.

Já Cingapura comunicou a suspensão de compras de frango do raio de 10km do local onde ocorreu a notificação. O Brasil parou ainda de certificar exportações de frango brasileiro para China e União Europeia