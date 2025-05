Fipe avalia que tendência é de alívio no IPC, por alimentos in natura, frango e ovos

O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, avalia que a tendência é de alívio no índice nas próximas leituras, uma vez que o grupo de Alimentação (0,79% na primeira quadrissemana de maio para 0,78% na segunda) deve arrefecer, influenciado pela queda dos alimentos in natura.

Além disso, Moreira considera que os preços do frango e dos ovos, no âmbito doméstico, podem moderar com a suspensão das exportações para alguns países, como a China, devido ao surto de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

Contudo, o grupo continua pressionado pelos alimentos industrializados, segundo o coordenador do IPC-Fipe, ainda como efeito da depreciação cambial do fim de 2024. "Com a apreciação recente do real, a expectativa é de que o câmbio pressione menos os industrializados mais para frente", afirma.